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Сюрприз: полиция обнаружила наркотики в шоколадном яйце
07.08.2023 13:33 Ирина Демьянова

Сюрприз: полиция обнаружила наркотики в шоколадном яйце

Полицейские поймали торговца наркотиками, который прятал наркотики в яйце Kinder Suprise — кондитерском изделии в форме яйца с оболочкой из молочного шоколада и полым пластиковым сердечником, в котором обычно находится игрушка.

Наркодилер якобы использовал электронный скутер, чтобы доставить свой товар прямо к дому покупателя. В воскресенье, 6 августа, полицейские арестовали подозреваемого, жителя Реховота двадцати с небольшим лет, на месте преступления.

При обыске у него обнаружили яйцо Kinder, внутри которого был кристаллический метамфетамин и героин, разделенные на порции. 

По итогам расследования подозреваемый заключен под стражу. Он предстанет перед судьей, чтобы продлить срок его содержания под стражей в соответствии с требованиями следствия.

 

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