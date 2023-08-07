



Сюрприз: полиция обнаружила наркотики в шоколадном яйце

Полицейские поймали торговца наркотиками, который прятал наркотики в яйце Kinder Suprise — кондитерском изделии в форме яйца с оболочкой из молочного шоколада и полым пластиковым сердечником, в котором обычно находится игрушка.



Наркодилер якобы использовал электронный скутер, чтобы доставить свой товар прямо к дому покупателя. В воскресенье, 6 августа, полицейские арестовали подозреваемого, жителя Реховота двадцати с небольшим лет, на месте преступления.



При обыске у него обнаружили яйцо Kinder, внутри которого был кристаллический метамфетамин и героин, разделенные на порции.



По итогам расследования подозреваемый заключен под стражу. Он предстанет перед судьей, чтобы продлить срок его содержания под стражей в соответствии с требованиями следствия.



