



Сырский о Бахмуте: Изменился формат операции, это затишье - временное

Войска РФ изменили формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается затишье, но оно очень временное. Об этом предупредил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в комментарии УП.



"Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности", - отметил он.



Сырский обратил внимание на то, что произошло изменение формата операции, но очень временно и связано это с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части.



"Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье", - подчеркнул Сырский, заметив, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление.



Отметим, что 1 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что значительная часть его наемников вышли из Бахмута. По его словам, полностью "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня.