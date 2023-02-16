



Сын Жириновского арестован за избиение полицейского

Во вторник Олег Эйдельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского, отдыхал с друзьями в грузинском ресторане на Лубянке. К компании подошел нетрезвый посетитель и сел рядом. Сыну политика это не понравилось – он стал кричать, ругаться матом. Менеджер ресторана попытался успокоить Эйдельштейна, в итоге дебошир несколько раз его ударил.



Администрация ресторана вызвала полицейский наряд, который увез Олега в отделение. Там Эйдельштейн продолжил скандалить и избил полицейского. За это Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под арест.



“Постановлением суда от 15.02.2023 года признан виновным Эйдельштейн Олег Владимирович, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 20.1 КОАП РФ, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток”, – сообщил адвокат задержанного.