



Сын президента международной федерации автоспорта погиб в автокатастрофе

29-летний Саиф бин Сулейм, сын президента международной спортивной федерации автоспорта, погиб в субботу 11 марта в автокатастрофе в Дубае. Представитель федерации заявил, что президент FIA попросил соблюдать конфиденциальность и в настоящее время дополнительных комментариев от FIA или семьи бин Сулейма не будет.



Поклонники автоспорта со всего мира хлынули в социальные сети, чтобы выразить свою поддержку бин Сулейму и его семье. В 2016-17 годах Саиф участвовал в чемпионате ОАЭ Формулы 4.



Закончив сезон Формулы-4 2016/17 на 14-м месте и почувствовав вкус жизни автогонщика, он решил не продолжать международную карьеру гонщика.



