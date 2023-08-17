



Сын Кадырова избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана

Адам Кадыров, сын главы Чечни, избил в СИЗО фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом сообщил “Кавказский узел”.



“Инцидент случился после визита к нему самого Рамзана Кадырова. После его беседы с Журавелем, Кадыров-младший специально задержался в следственном изоляторе и оказавшись наедине с подсудимым, устроил самосуд, нанеся ему побои, степень тяжести которых пока остается неясной”, – написал канал, указав, что “случившееся могло произойти только с санкции Рамзана Кадырова”.



Информацию также подтвердила Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что получила жалобу и обратилась к омбудсмену Чечни с просьбой провести проверку и “обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей”.



“Я думаю, органы будут заниматься. В Чеченской Республике права людей, как мы знаем, чтятся на высшем уровне. Поэтому никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в ЧР. И по каждому факту будет проведена конкретная проверка. Результаты будут по окончанию”, – заявил Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.



19-летнего курьера из Волгограда отправили в СИЗО на два месяца 22 мая. За день до этого против Журавеля СК возбудил уголовное дело об “оскорблении чувств верующих”. По версии следствия, Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись сожжения была опубликована “на интернет-портале, подконтрольном ВСУ”. Как утверждают силовики, “подозреваемый провел эту акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и передал эту видеозапись, а также съемки военных объектов сотруднику СБУ. Расследование дела поручили СК по Чечне. Позже министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что молодого человека нужно направить в колонию региона с преобладающим мусульманским населением.