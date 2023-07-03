



Сын Каддафи попал в больницу после голодовки

Ганнибал Каддафи, сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, переведен из ливанской тюрьмы в больницу в “критическом состоянии”, сообщило в воскресенье, 2 июля, агентство Reuters.



В прошлом месяце Каддафи объявил голодовку в знак протеста против его заключения без суда с 2015 года. Сообщается, что у него резко упал уровень сахара в крови.



Каддафи был обвинен в Ливане в сокрытии информации о судьбе имама Мусы ас-Садра, ливанского шиитского священнослужителя, который исчез во время поездки в Ливию в 1978 году. Его отец, Муаммар Каддафи, был схвачен и убит повстанцами в 2011 году.



У диктатора было восемь детей, большинство из которых играли значительную роль в его режиме. Его сын Муатассим был убит в то же время, когда погиб Каддафи. Два других сына, Сейф аль-Араб и Хамис, были убиты ранее во время восстания. Еще один сын, Сейф аль-Ислам, был освобожден ополченцами в городе Зинтан в 2017 году после того, как он провел там шесть лет.



Ганнибал, был задержан в Ливане. В 2021 году еще один сын Каддафи, аль-Саади Каддафи, был освобожден ливийскими властями после более чем семилетнего содержания под стражей в столице Триполи.