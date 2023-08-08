



Сын главы регионального совета задержан за стрельбу и рэкет



24-летний житель Рама, сын главы одного из советов на севере страны, был арестован вчера по подозрению в причастности к инцидентам насилия, стрельбе, закладке взрывного устройства, а также шантажу жителей района.



В ходе расследования дела выяснилось, что подозреваемый совершал эти действия в то время как потерпевшие были должны его отцу большие суммы денег. Позднее сегодня, 8 августа, он будет доставлен в мировой суд Ришон-ле-Циона для слушания вопроса о продлении срока содержания под стражей.