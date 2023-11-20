



Связанная с Хизбаллой газета: Ливан готовится к открытию нового фронта

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", опубликовала статью, согласно которой в Ливане продолжается подготовка чрезвычайного плана на случай расширения боевых действий в Израиле.



Уточняется, что церкви, школы и другие общественные учреждения сейчас превращают в приюты для беженцев.



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По данным газеты, до сих не решено, что делать с сирийцами, прибывшими в южный Ливан из-за войны в их стране.

