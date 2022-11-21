



Связали и вставили кляп: в Иерусалиме подростки ограбили воспитательницу

Полиция арестовала четырех девочек в возрасте от 15 до 17 лет, посещавших детский сад недалеко от Иерусалима.

Подростков подогревают в ограблении воспитательница с применением насилия.

Сотрудники детского сада услышали крики, доносившиеся из одной из комнат. Воспитательницу нашли привязанной к стулу.

По версии следствия, девушки завели гида в помещение, связали ее веревкой и заткнули ей рот кляпом. У женщины отобрали телефон и связку ключей, а затем скрылись.

Двоих подозреваемых нашли возле жилого дома в Иерусалиме, а еще двое сдались сами. Сегодня состоится совещание о продлении срока их содержания под стражей.