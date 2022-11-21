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Связали и вставили кляп: в Иерусалиме подростки ограбили воспитательницу
21.11.2022 10:28 Алина Груднева

Связали и вставили кляп: в Иерусалиме подростки ограбили воспитательницу

Полиция арестовала четырех девочек в возрасте от 15 до 17 лет, посещавших детский сад недалеко от Иерусалима.

 
Подростков подогревают в ограблении воспитательница с применением насилия.
 
Сотрудники детского сада услышали крики, доносившиеся из одной из комнат. Воспитательницу нашли привязанной к стулу.
 
По версии следствия, девушки завели гида в помещение, связали ее веревкой и заткнули ей рот кляпом. У женщины отобрали телефон и связку ключей, а затем скрылись. 
 
Двоих подозреваемых нашли возле жилого дома в Иерусалиме, а еще двое сдались сами. Сегодня состоится совещание о продлении срока их содержания под стражей.

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