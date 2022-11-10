



Связь между Россией и Ираном в загадочном авиаударе на ирако-сирийской границе

Во вторник вечером, где-то после полуночи по иракскому времени, поступили сообщения о том, что в районе ирако-сирийской границы нанесены авиаудары. Распространенные видеоролики показывают пожар на пограничном переходе между Альбукамалем в Сирии и Эль-Каимом в Ираке.



Переправа является ключевым местом и с конца 2017 года служит каналом для распространения Ираном своего влияния через Ирак в Сирию и Ливан.



Слухи об авиаударе, в котором некоторые местные обозреватели возложили вину на США, интересны тем, что он появился на фоне повышенного беспокойства по поводу роли Ирана в регионе, а также ирано-российских отношений.



Иран экспортировал беспилотники в Россию во время войны против Украины, и Тегеран теперь признал этот факт после многих месяцев отрицания. В основном это беспилотники Shahed 136, которыми Россия атакует гражданскую инфраструктуру в Украине.



В сообщении Sky News говорится, что Россия передала Ирану около 141 миллиона долларов наличными и отправила захваченные системы вооружения США и Великобритании "в обмен на десятки беспилотников".



Это одно из первых сообщений, в котором указывается, сколько Россия заплатила за приобретенные беспилотники. Это происходит на фоне растущих опасений, что Иран может поставить России больше оружия, например, баллистические ракеты. Иран становится мировой державой дронов, а если он также направит в Россию ракеты, это будет еще одной эскалацией конфликта.

