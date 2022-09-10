Новости » Происшествия
Сводка по российскому вторжению. Утро 10 сентября
10.09.2022 10:46 Mignews.ua

Сводка по российскому вторжению. Утро 10 сентября

На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых  кадыровцев, численностью до 1300 человек", - говорится в сообщении Генштаба.

За прошедшие же сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное, говорится в оперативной информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по вторжению армии РФ в Украину на утро 10 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

В других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева.

На Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное.

На Краматорском направлении  возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. 

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское. 

На Новопавловском направлении в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка. 

На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку из БпЛА  зафиксировано 36 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское.

Авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение почти по 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. За сутки ВСУ поразили 18 пунктов управления разного уровня, районов сосредоточения живой силы противника, средств ПВО и РЭБ, артиллерийских подразделений и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливом.

Между тем на освобожденных территориях деоккупированные общины возвращаются к жизни. Проводится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена ​​работа Нацполиции. Украинские полицейские фиксируют многочисленные преступления врага, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению незамедлительно оказывается всевозможная помощь, поскольку оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы