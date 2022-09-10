



Сводка по российскому вторжению. Утро 10 сентября

На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, численностью до 1300 человек", - говорится в сообщении Генштаба.



За прошедшие же сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное, говорится в оперативной информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по вторжению армии РФ в Украину на утро 10 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

В других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.



На Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева.



На Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное.



На Краматорском направлении – возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спирного.



На Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.



На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское.



На Новопавловском направлении –в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка.



На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.



На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку из БпЛА – зафиксировано 36 вылетов.



Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское.

Авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение почти по 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. За сутки ВСУ поразили 18 пунктов управления разного уровня, районов сосредоточения живой силы противника, средств ПВО и РЭБ, артиллерийских подразделений и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.



Кроме того, за прошедшие сутки в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливом.



Между тем на освобожденных территориях деоккупированные общины возвращаются к жизни. Проводится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена ​​работа Нацполиции. Украинские полицейские фиксируют многочисленные преступления врага, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению незамедлительно оказывается всевозможная помощь, поскольку оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома.

