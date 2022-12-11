



Свидетельница убийства Талькова умерла в "страшных муках"

В Греции умерла одна из главных свидетельниц по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова Элли Касимати. Женщина являлась директором певицы Азизы, возлюбленной Талькова, и в момент выстрела в певца находилась рядом с ней.



Причина смерти не раскрывается, однако, по данным издания, женщина страдала от тяжелой болезни. Она похудела до 36 килограммов и не могла ходить. Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако их усилия не увенчались успехом.



"Последние дни ее жизни прошли в страшных муках", - пишет "Московский комсомолец".



Рок-музыканта Игоря Талькова застрелили из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца, незадолго до его выхода на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману, который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет