



Свадьба ненависти: 4 человек осуждены за подстрекательство

Окружной суд Иерусалима осудил четырех участников печально известной “свадьбы ненависти” в 2015 году, во время которой их засняли празднующими убийство палестинского ребенка.



Четверо человек, которые на момент инцидента были несовершеннолетними, осуждены за подстрекательство к насилию. Они присоединились к жениху и нескольким другим лицам, которые были осуждены в прошлом году.



Таким образом, суд отменил предыдущее оправдание этих четырех человек, определив, что они знали, что фотографии, выставленные на свадьбе, принадлежали семье Давабше, убитой в деревне Дума, и понимали, что их действия могут привести к насилию.



Адвокат одного из подсудимых назвал это решение суда абсурдным, но не сказал, будет ли оно обжаловано.