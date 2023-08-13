



Суперяхта загорелась у берегов Форментеры: пассажиры спасались бегством

88-футовая роскошная яхта загорелась у райского средиземноморского острова Форментера, пишет Mirror.



Сообщается, что 5 членов экипажа и 12 пассажиров находились на борту яхты, но смогли вовремя покинуть ее, несмотря на скорость, с которой огонь охватил лодку.



Только один из членов экипажа, 39-летний испанец, получивший легкие ожоги, нуждался в госпитализации, по словам региональных координаторов по чрезвычайным ситуациям. Тревога прозвучала вчера около 18:00, когда яхта стояла на якоре у пляжа Эс-Каваль-ден-Боррас в природном парке Сес-Салинес.



Пляж с мелким песком, один из лучших на Форментере. Леонардо Ди Каприо был замечен здесь недавно на вечеринке. В этой локации находятся знаменитые бары-рестораны El Tiburon и Beso Beach.



Яхта была названа местными жителями как Irmao. Она базируется на Ибице и в Интернете доступна для “чартерного отдыха” за 40 000 фунтов стерлингов в неделю в высокий сезон.



В одном из неподтвержденных местных сообщений говорится, что судно принадлежало испанскому игроку в покер. Неизвестно, были ли люди на борту туристами, зафрахтовавшими яхту, или гостями владельца. Их национальности также пока не разглашаются.



Испанская береговая охрана отреагировала на чрезвычайную ситуацию, отбуксировав яхту подальше в море и помогая потушить пламя.







