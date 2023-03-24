



Судья отказался освобождать протестующего из-за “исламо-нацистской идеологии”

Судья магистратского суда Тель-Авива доктор Марио Кляйн отказался освободить протестующего против судебной реформы из-под стражи поздно вечером в четверг, сославшись на “исламо-нацистские идеологии, которые открыто заявляют о своей надежде уничтожить” Израиль.

“Мы не должны им помогать”, – написал судья в своем постановлении.

Протестующий, родившийся в 2001 году и представленный адвокатом Ниром Альфасой, был одним из десятков арестованных полицией во время общенациональных демонстраций “День паралича” в четверг.