



Судно с украинским зерном село на мель и перекрыло Босфор

Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом заявили в канцелярии губернатора Стамбула в четверг, 1 сентября, передает Sky News.



В ведомстве отмечают, что на мель село судно Lady Zehma, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль.



Стоит заметить, что несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта "Черноморск". Оно направляется в итальянский город Равенна.