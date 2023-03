Судно с кокаином: Обнаружена крупнейшая партия наркотиков в истории

Совместными усилиями полиции Соединенных Штатов Америки и Австралии удалось обнаружить самый большой в истории груз с наркотиками. Силовики конфисковали кокаин на сумму более 677 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.



Полиции Соединенных Штатов Америки и Австралии удалось перехватить 2,4 тонн кокаина на борту судна у побережья Южной Америки. Корабль с наркотиком направлялся в Австралию.



Правоохранительным органам США и Австралии удалось обнаружить международную сеть наркоторговцев, 12 подозреваемых были арестованы. В настоящее время ведется следствие по этому делу.



“Кокаин, связанный с мексиканским наркокартелем, стоил бы на черном рынке около 1 миллиарда австралийских долларов (677 миллионов долларов США). Это равно половине от общего количества ежегодного потребляемого в Австралии наркотика”, – говорится в сообщении SCMP.



Отмечается, что операция, проведенная силовиками, проводилась с ноября 2022 года. Правоохранителям, чтобы успешно закончить это дело и арестовать преступников, пришлось заменить партию кокаина поддельным веществом и разрешить ему доплыть до пункта назначения.

