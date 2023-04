Судно с 400 мигрантами дрейфует между Ливией и Мальтой: уже 30 погибших

Судно с примерно 400 людьми на борту дрейфует между Мальтой и Ливией и набирает воду, сообщила в воскресенье служба поддержки Alarm Phone.



Служба сообщила в Twitter, что им позвонили с лодки, которая отплыла из Тобрука в Ливии прошлой ночью. Alarm Phone, передала информацию властям, но пока никакой спасательной операции не проводилось.



Сообщается, что люди на борту запаниковали, некоторым из них потребовалась медицинская помощь. На судне закончилось топливо, его нижняя палуба заполнена водой, а капитан покинул мостик.



Известно, что лодка сейчас находится в мальтийской поисково-спасательной зоне SAR, и около 30 человек уже погибло из-за отсутствия помощи со стороны Европы



