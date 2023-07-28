



Судебная ошибка - не повод не платить за "баланду" и "нары"

По сообщениям британских СМИ, мужчине, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которого он не совершал, возможно, придется оплатить тюремное питание и проживание, если он получит компенсацию за неправомерное осуждение.



Эндрю Малкинсон был приговорен к тюремному заключению в 2004 году после того, как был признан виновным в жестоком нападении на 33-летнюю женщину в Большом Манчестере, Англия, в 2003 году. Но Апелляционный суд отменил его приговор в среду после того, как появились доказательства ДНК, указывающие на другого подозреваемого в нападении.



57-летний мужчина, который всегда утверждал, что он невиновен после осуждения, заявил, что его "тошнит" от мысли, что придется раскошелиться и выплатить большую часть суммы компенсации на "так называемое питание и жилье, которое мне так противно".



Малкинсон пока не может требовать компенсации, так как он не получил вердикт о невиновности от Апелляционного суда, сообщило издание Sky News в четверг.



Пправила, касающиеся оплаты тюремного содержания, восходят к решению, принятому в 2007 году Палатой лордов, когда она выполняла функции высшей судебной инстанции Великобритании.

