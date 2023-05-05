



Суд вынес приговор нигерийскому политику, обвиняемому в торговле органами

Богатый нигерийский политик, его жена и их "посредник" были заключены в тюрьму за заговор с целью торговли человеческими органами после того, как мужчина был доставлен в Великобританию из Лагоса.



Сенатор Айк Экверемаду, 60 лет, и его жена Беатрис, 56 лет, хотели новую почку для своей 25-летней дочери Сони.



Пара и 50-летний доктор Обинна Обета ранее были осуждены за сговор с целью эксплуатации человека для изъятия у него внутренних органов.



Говорят, что это первый подобный случай в соответствии с современными законами о рабстве.



Айк Экверемаду, которого судья назвал "движущей силой всего процесса", был приговорен к девяти годам и восьми месяцам тюремного заключения.



Доктор Обета был приговорен к 10 годам заключения после того, как судья установил, что он нашел потенциального донора, который был молодым, бедным и уязвимым.



Беатрис Экверемаду приговорена к четырем годам и шести месяцам из-за более ограниченного участия.



Их жертва, бедный уличный торговец из Лагоса, был доставлена ​​в Великобританию, чтобы предоставить почку для дочери Экверемады.



Он сбежал, опасаясь за свою жизнь, и ровно год назад пришел в полицейский участок, чтобы сообщить о том, что произошло.



Во время транслируемого по телевидению слушания приговора судья Джонсон описал политика как высокопоставленного человека с несколькими объектами недвижимости, домашней прислугой, горничными, поварами и водителями, по сравнению с жертвой, которая не могла позволить себе билет на 25 фунтов стерлингов для поездки в Абуджу.



По его словам, Обета солгал врачам и ложно заявил, что молодой потенциальный донор был двоюродным братом дочери сенатора, которой срочно требовалась пересадка.



"Торговля людьми через международные границы для извлечения человеческих органов является формой рабства", — добавил судья.



В личном заявлении потерпевшего 21-летний нигерийский торговец на рынке, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, сказал суду, что раньше он "молился каждый день" о возможности приехать в Великобританию для работы или учебы.



Он сказал, чтобы "сделать это возможным", он согласился на медицинские анализы в Лагосе и встречи с врачами в Лондоне, полагая, что они были необходимы для его британской визы во время пандемии Covid.



21-летний мужчина сказал, что понял, что было запланировано, только когда встретил врачей в Королевской бесплатной больнице в Лондоне, которые начали обсуждать трансплантацию почки.



Он сказал суду, что не согласился бы на это, добавив: "Мое тело не продается".



По словам его адвоката в Нигерии, сейчас пострадавшему помогает благотворительная организация в Великобритании.



Сообщается также, что пострадавший отказался подавать иск о финансовой компенсации от семьи Экверемаду, заявив детективу, что ему "ничего не нужно от плохих людей".