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Убийца Ори Ансбахер: Это лучшее, что я сделал в своей жизни
20.12.2022 13:22 Наталья Богинская

Убийца Ори Ансбахер: Это лучшее, что я сделал в своей жизни

Утром во вторник, 20 декабря, суд в Иерусалиме признал виновным Арафата Арафию в жестоком убийстве 19-летней Ори Ансбахер. Ему грозит пожизненное заключение. 
Арафия обвиняется в изнасиловании, убийстве с особой жестокостью, незаконном проникновении в Израиль в 2019 году. Его преступление три года назад осудили даже в Палестинской автономии.

Арафия вышел из Хеврона с ножом и идеей убить еврея. В лесу под Иерусалимом ему попалась 19-летняя Ори Ансбахер, которую он изнасиловал и зарезал ножом, нанеся множество ударов. 

После ареста террорист сказал на следствии, что планировал убить сразу много евреев в людном месте, но поменял планы, когда по дороге встретил девушку. 

“Это лучшее, что я сделал в своей жизни”, – прокомментировал преступник.

19-летняя Ори Ансбахер проходила  альтернативную службу в центре детей и молодежи “Яалим”, в лесу она оказалась в поиске вдохновения – любила писать стихи. 
 

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