



Убийца Ори Ансбахер: Это лучшее, что я сделал в своей жизни

Утром во вторник, 20 декабря, суд в Иерусалиме признал виновным Арафата Арафию в жестоком убийстве 19-летней Ори Ансбахер. Ему грозит пожизненное заключение.

Арафия обвиняется в изнасиловании, убийстве с особой жестокостью, незаконном проникновении в Израиль в 2019 году. Его преступление три года назад осудили даже в Палестинской автономии.



Арафия вышел из Хеврона с ножом и идеей убить еврея. В лесу под Иерусалимом ему попалась 19-летняя Ори Ансбахер, которую он изнасиловал и зарезал ножом, нанеся множество ударов.



После ареста террорист сказал на следствии, что планировал убить сразу много евреев в людном месте, но поменял планы, когда по дороге встретил девушку.



“Это лучшее, что я сделал в своей жизни”, – прокомментировал преступник.



19-летняя Ори Ансбахер проходила альтернативную службу в центре детей и молодежи “Яалим”, в лесу она оказалась в поиске вдохновения – любила писать стихи.

