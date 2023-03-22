



Суд в Германии: 1500 евро на помощь Украине за букву Z на футболке

Суд в Германии обязал живущего в Висбадене мужчину перевести 1500 евро на помощь украинцам за то, что он носил футболку с буквой Z. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.



49-летний любитель сомнительной символики с 1992 года живет в Германии и работает электриком.

“Информацию о мире и текущих событиях он получал в основном из российских СМИ. Поэтому он считал, что в Украине к власти пришли нацисты”, – сообщает издание со ссылкой на слова самого нарушителя в суде.

Футболку с буквой Z ему принес русский друг. Мужчина носил ее на работе, несмотря на то, что его работодатель после начала войны повесил на здании украинский флаг. Обвиняемый рассказал, что не знал, что совершает преступление и сожалеет не только о выборе одежды, но и о выборе СМИ.



После того, как сын одного из его близких друзей погиб на войне, мужчина заявил, что хочет изменить свое отношение и смотреть больше немецких новостей. Также он перестал носить футболку с буквой Z после того, как его попросил об этом начальник.



Теперь мужчина обязан внести пять взносов по 300 евро организации “Германия помогает”. Если он это сделает, то разбирательство будет закрыто.