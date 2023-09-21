



Суд Тель-Авива запретил на молитвенную службу с разделением по полу на Дизенгоф

Суд Тель-Авива поддержал решение города запретить проведение в городе публичной молитвенной службы с разделением по признаку пола.



Мировой суд постановил, что возведение мечицы – физического барьера, используемого во время молитв для отделения мужчин от женщин в соответствии с ортодоксальным еврейским законом – на площади Дизенгоф, общественном месте, является незаконным.



Мероприятие Йом Кипур было организовано Рош Иегуди, некоммерческой организацией, которая поощряет евреев вести религиозный образ жизни.



Город отказался разрешить общественную сегрегацию, заявив, что те, кто хочет молиться в местах с разделением по признаку пола, могут молиться в синагогах.



Рош Иегуди ранее объявил, что мероприятие не будет проведено, если город не отзовет свое условие, поскольку это нарушит галахические принципы. Он добивался судебного запрета на решение города.

