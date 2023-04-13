



Суд продлил арест 88-летнего жителя Реховота, подозреваемого в убийстве жены

В среду суд постановил заключить под стражу человека, подозреваемого в убийстве своей 76-летней жены в Реховоте, произошедшем накануне.



Во вторник 88-летний подозреваемый позвонил в полицию, чтобы сообщить им, что его жена задыхается. Он был арестован после того, как бригада скорой помощи, прибывшая в их дом в центре города, обнаружила тело женщины со следами насилия и пятнами крови.



Подозреваемый отрицал совершение преступления во время слушаний в магистратском суде Ришон-ле-Циона, который заключил его под стражу на пять дней, а также постановил, что полиция должна расследовать "другие версии".



"Я любил ее, я не прикасался к ней", — сказал он со слезами на глазах, согласно новостному сайту Ynet.



Его дочь выступила в защиту отца, заявив, что "нет шансов, что он убил маму".



Суд удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого о запрете публикации его имени и фото.



"Он пережил Холокост. Он не слышит и плохо видит", — сказал адвокат.



Если вина подозреваемого будет доказана, этот случай станет 9-м убийством из-за домашнего насилия с начала года.

