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Суд признал погибшими 17 моряков с крейсера "Москва" - СМИ
03.11.2022 21:19 Ольга Белозерова

Суд признал погибшими 17 моряков с крейсера "Москва" - СМИ

В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате гибели крейсера "Москва" в апреле 2022 года. 

Дела, по которым опубликованы решения, - о признании граждан "безвестно отсутствующим или об объявлении умершими". 

Как отмечает "Агентство", среди истцов есть однофамильцы погибших моряков, о которых сообщала пресса, в том числе Егора Шкребца, Виталия Бегерского, Данила Герка, Ивана Франтина и Леонида Савина.

16 дел были рассмотрены еще летом, еще одно - в сентябре. По 12 из них решение уже вступило в законную силу.

 

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