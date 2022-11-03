



Суд признал погибшими 17 моряков с крейсера "Москва" - СМИ

В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате гибели крейсера "Москва" в апреле 2022 года.



Дела, по которым опубликованы решения, - о признании граждан "безвестно отсутствующим или об объявлении умершими".



Как отмечает "Агентство", среди истцов есть однофамильцы погибших моряков, о которых сообщала пресса, в том числе Егора Шкребца, Виталия Бегерского, Данила Герка, Ивана Франтина и Леонида Савина.



16 дел были рассмотрены еще летом, еще одно - в сентябре. По 12 из них решение уже вступило в законную силу.



