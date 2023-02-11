



Суд приговорил гражданина США к заключению за незаконные поставки в Иран

Федеральный суд в Нью-Йорке в четверг приговорил ирано-американского гражданина к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный экспорт технологических продуктов правительству Ирана.



Прокуратура заявила, что 45-летний Камбиз Аттар Кашани нарушил санкции США против Ирана и намеренно обманул власти и компании США, экспортируя товары через подставные компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Кашани и его сообщники обвиняются в использовании двух компаний из ОАЭ для закупки электронных товаров и технологий у нескольких технологических компаний США в период с 2019 по 2021 год. Затем товары были доставлены в Иран, в том числе в Банк Ирана, в нарушение Международного чрезвычайного экономического положения. По словам прокуроров, Кашани намеренно ввел в заблуждение власти и компании США. Часть экспорта включала сложное электронное оборудование и программное обеспечение.



Прокуратура утверждает, что Кашани действовал “в интересах Центрального банка Ирана, уполномоченного органа, который оказывает материальную поддержку известным террористическим организациям”. США ввели санкции против Центрального банка Ирана за его поддержку “Хизбаллы” и отряда “Аль-Кудс” КСИР Ирана, которые считаются террористическими группировками.



“Схема подрывает интересы внешней политики и национальной безопасности США и требует существенного тюремного заключения для сдерживания других”, – считает прокурор США Бреон Пис.



“Теперь Кашани отправится в тюрьму за укрепление экономики одного из самых печально известных в мире государственных спонсоров терроризма, в целях личного обогащения”, – резюмирует агент ФБР, ведущий дело, Джозеф Р. Бонаволанта.



По словам прокуроров, часть экспорта помогла иранской банковской системе в ее операциях, поддержав экономику Ирана и обеспечив лучший доступ к фондам, которые помогли Ирану развивать свою ядерную программу и террористическую деятельность. Часть продуктов была классифицирована как средства защиты информации и подлежала контролю национальной безопасности и антитеррористическому контролю.



Кашани признал себя виновным по предъявленным обвинениям в июне 2022 года. Помимо тюремного заключения, он заплатит штраф в размере 50 000 долларов. Первоначально ему грозило до 20 лет лишения свободы.