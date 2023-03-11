



Суд по делу о геноциде в Руанде остановлен из-за слабоумия подсудимого

Суд над подозреваемым в финансировании геноцида в Руанде в 1994 году был отложен в Гааге.



Фелисьен Кабуга, которому 90 лет, должен был предстать перед судом после того, как в течение 26 лет уклонялся от ареста, но его адвокаты говорят, что у него слабоумие и он не может отвечать за свои действия в суде.



Международный уголовный трибунал согласился сделать перерыв на время оценки здоровья продсудимого.



Утверждается, что он финансировал ополчения этнических хуту, которые убили около 800 000 человек.



Убийства произошли всего за 100 дней.



Утверждается, что он использовал свое большое состояние, заработанное на торговле чаем в 1970-х годах, на покупку мачете, которые использовались для вооружения отрядов смерти хуту.



Богатого бизнесмена также обвиняют в том, что он использовал свою радиостанцию, чтобы убедить хуту убить своих соперников тутси, разжигая геноцид, транслируя подстрекательские ненавистнические высказывания.



Подсудимый отверг все обвинения.



Кабуга был арестован в 2020 году после того, как ему удавалось избегать ареста в течение десятилетий. Французские оперативники выследили его до квартиры в Париже, где он жил под вымышленным именем.



Выжившие после геноцида ранее выражали обеспокоенность по поводу того, что правосудие может не восторжествовать, если Кабуга умрет, так и не представ перед судом, который, как уже ожидалось, займет годы.

