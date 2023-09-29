



Суд отклонил ходатайство “Рош Иегуди” о решении мэрии отменить мероприятия

Тель-Авивский суд в пятницу, 29 сентября, отклонил ходатайство еврейской информационно-пропагандистской группы “Рош Иегуди” против решения муниципалитета Тель-Авива аннулировать все разрешения организации на проведение мероприятий в общественных местах во время праздника Суккот.



“Рош Иегуди” заявила после этого решения,что “муниципалитет Тель-Авива отменил наши мероприятия, потому что они выбрали сторону насилия, и чтобы обвинить жертву, протестующие, пришедшие на площадь Дизенгоф (в Йом-Кипур), стремились испортить молитвенную службу”.



“Мы готовы поговорить с муниципалитетом, чтобы достичь соглашения о том, как проводить мероприятия, и попросить муниципалитет действовать объективно”, – утверждает организация.



В четверг, 28 сентября, муниципалитет Тель-Авива-Яффо официально проинформировал движение “Рош Иегуди” об отмене всех полученных движением разрешений на проведение мероприятий в общественных местах во время праздника Суккот.



Среди мероприятий, которые отменены, были работа общественной сукки и проведение “второго хакафота” на площади Дизенгоф.



Письмо с уведомлением об аннулировании разрешений было передано организации после слушаний по этому вопросу “в связи с нарушением условий выданного ей разрешения на молитвы в Йом Кипур на площади Дизенгоф путем установки перегородки без разрешения и использования физических средств гендерной сегрегации, что противоречит политике муниципалитета”.