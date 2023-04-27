



Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал фонд WikiMedia за неудаление в Wikipedia "запрещенного контента", связанного с российскими военными.



Об этом сообщает "Интерфакс".



Мировой судья Тимур Вахрамеев оштрафовал фонд на два миллиона рублей. WikiMedia признали виновным в неудалении "подлежащей удалению информации" (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).



Фонд ранее обязали удалить статью об одном из воинских подразделений, поскольку та якобы содержала служебную информацию "в области обороны" о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения.

