



Суд над Нетаниягу возобновится сегодня утром: Лапид даст показания по делу 1000

Лидер оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид выступит в суде сегодня, в понедельник, 12 июня, в качестве свидетеля по "Делу 1000" против действующего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Лапид даст показания о своем пребывании на посту министра финансов в правительстве Нетаниягу и о продвижении закона об освобождении от налогов для возвращающихся жителей, которые получили название "закон Мильчена". Согласно обвинительному заключению, в течение 2013 года Нетаниягу дважды встречался с Лапидом и просил его продвигать закон от имени своего друга и благотворителя, бизнесмена Арнона Милчена.



Ожидается, что адвокат Нетаниягу Амит Хадад поставит под сомнения показания Лапида, утверждая, что проигравшие выборы в Кнессет левые хотят взять реванш в суде.



Кроме того, Лапид готовится к тому, что Хадад заявит, что Лапид был тем, кто встречался с Милченом, а затем и с профессионалами, и, следовательно, именно он продвигал закон в пользу Милчена и удалил записи о встречах из дневника.



В 2008 году был принят закон, согласно которому новые иммигранты и вернувшиеся резиденты получат освобождение от уплаты налогов и отчетности на десять лет. Через год в закон были внесены поправки, так что для его вступления в силу необходимо было внести поправки в несколько нормативных актов, которые Лапид в то время не продвигал.



Согласно обвинительному заключению, Милчен, который был заинтересован в изменении налогового законодательства и даже получил одобрение Министерства абсорбции в качестве вернувшегося жителя, обратился к двум своим друзьям, Нетаниягу, бывшего в ту пору премьер-министром, и Лапиду, бывшего в ту пору министром финансов, для продвижения закона.



В своих показаниях в полиции Лапид сказал, что Милчен встречался с ним и адвокатом Финни Рубином, и они оба пытались убедить его продвигать закон.



Через две недели, 25 июня, Арнон Милчен, один из ключевых свидетелей по делу, даст показания в суде по видеосвязи из Лондона.

