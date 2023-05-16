



Суд Германии вынес приговоры пяти обвиняемым в краже драгоценностей на € 100 млн

Немецкий суд во вторник признал пятерых мужчин виновными в краже драгоценностей 18-го века на сумму более 100 миллионов евро из дрезденского музея в 2019 году.



Они были приговорены к тюремному заключению на срок от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев, сообщило немецкое информационное агентство dpa. Один подсудимый был оправдан.



Суд Дрездена постановил, что пятеро мужчин в возрасте от 24 до 29 лет несут ответственность за взлом музея Green Vault в городе на востоке Германии 25 ноября 2019 года и кражу 21 ювелирного изделия, содержащего более 4300 бриллиантов, с общей страховой стоимостью не менее 113,8 млн евро (129 млн долларов).



Они были осуждены за поджог с особо отягчающими обстоятельствами в сочетании с опасными телесными повреждениями, кражу с применением оружия, порчу имущества и умышленный поджог.



Незадолго до взлома мужчины разожгли огонь, чтобы отключить электропитание уличных фонарей за пределами музея, а также подожгли машину в соседнем гараже, прежде чем бежать в Берлин. Через несколько месяцев их поймали во время облав в Берлине.



В январе между защитой, обвинением и судом была заключена сделка о признании вины после того, как большая часть украденных драгоценностей была возвращена.



На сделку о признании вины согласились четверо подсудимых, которые впоследствии через своих адвокатов признали свою причастность к преступлению. Пятый подсудимый также признался, но только в приобретении таких предметов, как топоры, которыми проделывали отверстия в музейной витрине.



Green Vault — один из старейших музеев мира. Он был основан в 1723 году и содержит сокровищницу Августа Сильного Саксонского, насчитывающую около 4000 предметов из золота, драгоценных камней и других материалов.

