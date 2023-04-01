



Суд ЕС обязал Италию выплатить компенсацию четырем мигрантам из Туниса

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство Италии выплатить компенсацию четырем тунисцам, прибывшим в страну в 2017 году и впоследствии депортированным.



Как сообщает SchengenVisaInfo, четверо тунисских мигрантов были спасены в море и доставлены на остров Лампедуза, где их определили в центр для мигрантов для идентификации, регистрации и собеседования.



Суд указывает, что мигранты, находившиеся в этом месте в течение десяти дней, якобы не имели возможности выехать и взаимодействовать с властями. Тунисские мигранты считают обращение с ними бесчеловечным и унижающим достоинство.



Позже в том же месяце этих четырех заявителей, в дополнение к 40 другим мигрантам, доставили в аэропорт острова, а затем заставили подписать документы, смысл которых они не понимали. Как выяснилось позже, эти документы представляли собой приказ об отказе во въезде, запрещающий этим мигрантам возвращение в Италию.



Заявители также указали на очевидные плохие санитарно-гигиенические условия и ограниченное пространство в центре для мигрантов на Лампедузе. Объект был окружен несколькими барьерами, такими как решетки, заборы и ворота, из-за чего мигранты чувствовали себя лишенными свободы.



Суд обязал Италию выплатить каждому заявителю по 8500 евро за причиненный ущерб и по 4000 евро за судебные издержки и расходы, поскольку еще в 2017 году заявители не могли обжаловать решения итальянских властей.



Итальянская организация "Ассоциация юридических исследований иммиграции" сообщила, что в период с ноября 2020 года по январь 2021 года количество приказов о высылке тунисцев, прибывающих в Италию, резко возросло, обнаружив, что граждане Туниса составляют 80,5% иностранных граждан, следующих транзитом через границу Италии. Около 75,5% иностранных граждан получили отказ во въезде и были репатриированы из Италии.