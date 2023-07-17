



Су-25 упал в Азовское море



Пилот Су-25, упавшего в Азовское море недалеко от берега, погиб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик, передает ТАСС.



«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал Бублик.



Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что штурмовик Су-25, выполняя учебно-тренировочный полет в Краснодарском крае, потерпел аварию над Азовским морем. По предварительной версии, причиной падения штурмовика стал отказ двигателя. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что пилот успел катапультироваться, он был оперативно эвакуирован спасателями.