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Су-25 упал в Азовское море
17.07.2023 20:56 Аркадий Бочаровский

Су-25 упал в Азовское море


Пилот Су-25, упавшего в Азовское море недалеко от берега, погиб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик, передает ТАСС.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал Бублик.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что штурмовик Су-25, выполняя учебно-тренировочный полет в Краснодарском крае, потерпел аварию над Азовским морем. По предварительной версии, причиной падения штурмовика стал отказ двигателя. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что пилот успел катапультироваться, он был оперативно эвакуирован спасателями.

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