Стулья пошли в ход: В Турции сотрудники отеля избили британских туристов – видео

Предположительно драка произошла в отеле Mirage World в Ичмелере, Турция, после того, как бармен ударил 15-летнюю английскую девушку по спине. В итоге разразилась массовая драка между туристами и персоналом. Об этом пишет Deadline.



Сотрудники гостиницы использовали стулья как оружие, нанося удары по головам гостей. Основная часть участников потасовки оказалась британскими туристами.



Эпизод, зафиксированный на телефон одного из постояльцев, попал в социальные сети и шокировал многих пользователей.



В фоне видеозаписи слышна песня Джеймса Брауна "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine", которая придает атмосферу хаоса происходящему. Оператор видео смеется за кадром и комментирует события.



Ролик быстро стал вирусным, поскольку многие пользователи выразили свое возмущение жестокой дракой и надеются, что “эти сотрудники были уволены".