Видео: линч над ученицей 9-го класса в в Кирьят-Гат
9-классница из школы в Кирьят-Гате стала жертвой нападения со стороны группы девушек.
В сети появилось видео, которое шокировало израильтян. На кадрах группа девушек жестоко избивает школьницу. Остановить их удалось лишь благодаря вмешательству молодого человека.
Видео уже попало в полицию и правоохранители начали расследование.
По одной из версий, девушек решили "проучить" девочку за поцелуй с бывшим парнем одной из нападавших.
מחריד!— אריאל עידן (@Arielidan20) September 15, 2022
תלמידות מבצעות לינץ' של ממש בתלמידה בכניסה לבית ספר בקריית גת. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע pic.twitter.com/ONOI6HaZxy