



Видео: линч над ученицей 9-го класса в в Кирьят-Гат

9-классница из школы в Кирьят-Гате стала жертвой нападения со стороны группы девушек.



В сети появилось видео, которое шокировало израильтян. На кадрах группа девушек жестоко избивает школьницу. Остановить их удалось лишь благодаря вмешательству молодого человека.



Видео уже попало в полицию и правоохранители начали расследование.



По одной из версий, девушек решили "проучить" девочку за поцелуй с бывшим парнем одной из нападавших.

