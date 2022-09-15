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Видео: линч над ученицей 9-го класса в в Кирьят-Гат
15.09.2022 10:24 Александр Юзовский

Видео: линч над ученицей 9-го класса в в Кирьят-Гат

9-классница из школы в Кирьят-Гате стала жертвой нападения со стороны группы девушек.

В сети появилось видео, которое шокировало израильтян. На кадрах группа девушек жестоко избивает школьницу. Остановить их удалось лишь благодаря вмешательству молодого человека.

Видео уже попало в полицию и правоохранители начали расследование.

По одной из версий, девушек решили "проучить" девочку за поцелуй с бывшим парнем одной из нападавших.
 

 

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