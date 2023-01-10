



Студентка стала обвиняемой после группового изнасилования

Студенка техникума в Борском районе самарской области стала обвиняемой после того, как она подала заявление в полицию о групповом изнасиловании. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати».



Девушка утверждает, что на вечеринке ее опоили, подмешав что-то в стакан, и воспользовались ее состоянием. Все это было снято на видео, и вскоре кадры того вечера разлетелись по подростковым чатам. По словам мамы пострадавшей, из-за этого инцидента ее дочь хотела наложить на себя руки: она нашла предсмертную записку.



- Я была в сознании, но на лице прямо было написано, что я либо под чем-то, либо я просто была невменяемой, - заявляет студентка.

При этом в полиции девушку не признают потерпевшей даже несмотря на результаты судмедэкспертизы.



- Все синяки, все проникновения подтвердились, но следователь сказал, что это не является доказательством, - сказал папа девочки.



Молодые люди, которых девушка обвиняет в групповом изнасиловании, все отвергают. Они утверждают, что студентка сама их позвала домой и выпивала вместе с ними.



Сейчас уголовное дело по данному факту закрыто. В правоохранительных органах считают, что девушка оклеветала подростков. Родители студентки намерены обратиться в прокуратуру.