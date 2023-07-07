



Студент найден мертвым в общежитии в Иерусалиме

В ночь на 7 июля в Иерусалиме в общежитии найден мертвым 20-летний студент.



Его бездыханное тело обнаружили в его комнате.



Это произошло после того, как его мать, проживающая в Бней-Браке, сообщила полиции, что парень перестал выходить на связь.



Его тело доставили в Институт судебной медицины. Причина внезапной смерти молодого человека не раскрывается.



Были опасения, что его тело не успеют передать семье до Шаббата. Тем не менее, нехватка персонала в институте не повлияла на ситуацию. Студента похоронили на кладбище в Петах-Тикве рядом с его трагически погибшим отцом.



