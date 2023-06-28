



Студент ешивы умер от приступа астмы во время перелета

Во время перелета на рейсе авиакомпании British Airways в Нью-Йорк умер 25-летний студенты ешивы из Лондона.



Об этом сообщает Jewishnews.



По данным издания, он скончался от приступа астмы. Члены экипажа пытались реанимировать молодого человека более часа. В конечном итоге, они были вынуждены констатировать его смерть.



Студенту стало плохо примерно за 45 минут до приземления самолета в США. Он пытался воспользоваться ингалятором, однако выронил его и потерял сознание.