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Студент ешивы умер от приступа астмы во время перелета
28.06.2023 13:11 Алина Груднева

Студент ешивы умер от приступа астмы во время перелета

Во время перелета на рейсе авиакомпании British Airways в Нью-Йорк умер 25-летний студенты ешивы из Лондона.

Об этом сообщает Jewishnews.

По данным издания, он скончался от приступа астмы. Члены экипажа пытались реанимировать молодого человека более часа. В конечном итоге, они были вынуждены констатировать его смерть.

Студенту стало плохо примерно за 45 минут до приземления самолета в США. Он пытался воспользоваться ингалятором, однако выронил его и потерял сознание.

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