



Стреляли в упор: подробности бойни в Абу Санан

Спустя несколько часов после расстрела, произошедшего вечером 22 августа в городе Абу-Санан в Галилее, где были убиты 4 человека, были опубликованы подробности первоначального расследования.



Автомобиль, в котором находились киллеры, подъехал к открытой площадке у одного из въездов в поселение, где обычно собираются семьи, и, выявив жертв, открыл массированный огонь в упор. Стрелявшие знали, кого ищут, поскольку среди убитых был Рази Сааб, один из кандидатов в председатели местного совета.



Месяц назад Рази опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором выразил сожаление в связи с ростом насилия в арабском обществе. "В последнее время наша община стала свидетелем необычайной эскалации насилия и преступности", - написал он. "Преступность и насилие перешли все границы, и мы больше не можем молчать об этом".



Сааб был убит вместе с двумя другими родственниками, Амиром Саабом и Зохиром Саабом, и еще одним мужчиной из соседнего поселения. Стрелявшие скрылись с места преступления, а испуганные жители, услышавшие шквал выстрелов, вызвали полицию и спасателей. На место происшествия прибыл командующий Прибрежным округом суперинтендант Дани Леви вместе со следователями, которые начали собирать улики, в то время как некоторые жители начали конфронтацию с полицейскими, утверждая, что те не борются с криминалом в арабском секторе.