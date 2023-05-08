



Стрелок из Техаса симпатизировал неонацистам

В воскресенье появились новые подробности о стрелке, который убил по меньшей мере восемь человек и ранил еще полдюжины в торговом центре в районе Далласа. Стрелок, ликвидированный полицией после бойни, был идентифицирован как 33-летний Маурисио Гарсия, подозреваемый в симпатиях к неонацистам, сообщил NBC News.



По словам президента Джо Байдена, Гарсия, проживавший в Далласе, был вооружен “штурмовым оружием типа AR-15 и одет в тактический жилет. В его машине нашли еще оружие и боеприпасы, сообщил NBC News.



Кроме того, представители правоохранительных органов заявили, что у Гарсии было несколько аккаунтов в социальных сетях, и, похоже, он был сторонником превосходства белой расы и неонацистских идей. Кроме того, на его груди обнаружена наколка с правой аббревиатурой.



Тем не менее официальные лица подчеркивают, что еще рано говорить о мотивах массового убийства.