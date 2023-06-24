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Стрелков-Гиркин о ситуации в РФ и Пригожине: будет гражданская война
24.06.2023 08:21 Алина Груднева

Стрелков-Гиркин о ситуации в РФ и Пригожине: будет гражданская война

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал накалившуюся ситуацию в России.

Он отреагировал на то, что основатель ЧВК "Вагнер" ранее объявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону.

"Он угрожает пойти на Москву, хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый крупный успех им одержан. Теперь или гражданская война прямо сейчас или немного позже", - спрогнозировал он.
 

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