



Стрельба в деревне Арара: женщина в критическом состоянии

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в деревне Арара, находится в критическом со стоянии.



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20:47 Полиция начинает расследование смерти женщины, застреленной в северном городе Арара, что стало последним убийством в арабской общине Израиля. В заявлении полиции говорится, что женщина была найдена тяжело раненой в машине недалеко от шоссе №65.



По данным правозащитной группы по борьбе с насилием "Инициативы Авраама", эта женщина стала 195-й насильственно убитой в Израиле с начала года, что является рекордным показателем. За тот же период в 2022 году погибли восемьдесят два человека.

