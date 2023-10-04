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Стрельба в деревне Арара: женщина в критическом состоянии
04.10.2023 19:57 Наталья Богинская

Стрельба в деревне Арара: женщина в критическом состоянии

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в деревне Арара, находится в критическом со стоянии.

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20:47 Полиция начинает расследование смерти женщины, застреленной в северном городе Арара, что стало последним убийством в арабской общине Израиля. В заявлении полиции говорится, что женщина была найдена тяжело раненой в машине недалеко от шоссе №65.

По данным правозащитной группы по борьбе с насилием "Инициативы Авраама", эта женщина стала 195-й насильственно убитой в Израиле с начала года, что является рекордным показателем. За тот же период в 2022 году погибли восемьдесят два человека.
 

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