Стрельба в Западной Галилее: погибла 15-летняя девушка
Вечером, 9 июня, в поселении Ярка в Западной Галилее неизвестные открыли огонь, в результате чего пострадала 15-летняя девочка.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего его экстренно госпитализировали в медицинский центр Галилеи в Нагарии.
Девушка была без сознания. Ее состояние оценивалось как критическое. Позже медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшей. Начато расследование.