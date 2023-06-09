



Стрельба в Западной Галилее: погибла 15-летняя девушка

Вечером, 9 июня, в поселении Ярка в Западной Галилее неизвестные открыли огонь, в результате чего пострадала 15-летняя девочка.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего его экстренно госпитализировали в медицинский центр Галилеи в Нагарии.



Девушка была без сознания. Ее состояние оценивалось как критическое. Позже медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшей. Начато расследование.





