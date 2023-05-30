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Стрельба в Умм-эль-Фахм: есть погибший и пострадавшая
30.05.2023 17:51 Алина Груднева

Стрельба в Умм-эль-Фахм: есть погибший и пострадавшая

Вечером, 30 мая, в Умм-эль-Фахм было совершено нападение возле одного из местных ресторанов.

В результате происшествия погиб 50-летний мужчина.

Еще одна женщина такого же возраста получила ранения средней степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали в больницу Эмек в Афуле.

Полиция приступила к расследованию инцидента с применением насилия.

По данным организации "Инициативы Авраама", в 2023 году резко возросло число погибших в результате нападений в арабском секторе. С начала года были убиты не менее 85 человек.

 

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