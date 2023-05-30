



Стрельба в Умм-эль-Фахм: есть погибший и пострадавшая

Вечером, 30 мая, в Умм-эль-Фахм было совершено нападение возле одного из местных ресторанов.



В результате происшествия погиб 50-летний мужчина.



Еще одна женщина такого же возраста получила ранения средней степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали в больницу Эмек в Афуле.



Полиция приступила к расследованию инцидента с применением насилия.



По данным организации "Инициативы Авраама", в 2023 году резко возросло число погибших в результате нападений в арабском секторе. С начала года были убиты не менее 85 человек.



