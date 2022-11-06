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Стрельба в Тель-Авиве: задержаны двое жителей Рамлы
06.11.2022 07:13 Алина Груднева

Стрельба в Тель-Авиве: задержаны двое жителей Рамлы

 

 
Полиция арестовала двух молодых людей в возрасте около 20 лет по подозрению в стрельбе из автомобиля Тель-Авиве в ночь на 6 ноября. 
 
Местные жители позвонили на горячую линию и сообщили о звуках выстрелов.
 
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на улице гильзы. Предварительное расследование показывает, что стрельба велась из двух разных автомобилей.
 
Позже была обнаружена одна из машин в Яффо. После пешей погони полиция арестовала одного из подозреваемых и нашла пистолет, который он выбросил во время побега.
 
Затем полиция арестовала еще одного подозреваемого, который находился с ним в машине. Пострадавших в результате происшествия нет. 
 
 Подозреваемых, жителей Рамлы, доставят в суд на слушание по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.

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