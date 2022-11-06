



Стрельба в Тель-Авиве: задержаны двое жителей Рамлы

Полиция арестовала двух молодых людей в возрасте около 20 лет по подозрению в стрельбе из автомобиля Тель-Авиве в ночь на 6 ноября.

Местные жители позвонили на горячую линию и сообщили о звуках выстрелов.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на улице гильзы. Предварительное расследование показывает, что стрельба велась из двух разных автомобилей.

Позже была обнаружена одна из машин в Яффо. После пешей погони полиция арестовала одного из подозреваемых и нашла пистолет, который он выбросил во время побега.

Затем полиция арестовала еще одного подозреваемого, который находился с ним в машине. Пострадавших в результате происшествия нет.

Подозреваемых, жителей Рамлы, доставят в суд на слушание по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.