Стрельба в Тель-Авиве: один раненый в критическом состоянии
Вечером, 9 марта, на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла перестрелка.
По словам медиков, в результате стрельбы ранения получили два человека. Один из них находится в критическом состоянии.
Уточняется, что они пострадали возле кофейни. Полиция пока что не предоставила комментарий относительно ситуации.
דיווח ראשוני: שני פצועים מירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב, לפחות אחד במצב אנוש— חדשות 13 (@newsisrael13) March 9, 2023
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