



Стрельба в Тель-Авиве: один раненый в критическом состоянии

Вечером, 9 марта, на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла перестрелка.



По словам медиков, в результате стрельбы ранения получили два человека. Один из них находится в критическом состоянии.



Уточняется, что они пострадали возле кофейни. Полиция пока что не предоставила комментарий относительно ситуации.

