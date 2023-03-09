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Стрельба в Тель-Авиве: один раненый в критическом состоянии
09.03.2023 20:57 Алина Груднева

Стрельба в Тель-Авиве: один раненый в критическом состоянии

Вечером, 9 марта, на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла перестрелка.

По словам медиков, в результате стрельбы ранения получили два человека. Один из них находится в критическом состоянии.

Уточняется, что они пострадали возле кофейни. Полиция пока что не предоставила комментарий относительно ситуации.

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