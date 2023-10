Стрельба в ТЦ в Бангкоке: стало известно о состоянии израильтян

Израильтяне присутствовали в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке во время перестрелки.



Информацию об этом в комментарии газете The Times of Israel подтвердили в министерстве иностранных дел.



По данным МИДа, израильские туристы успели вовремя скрыться. Источник в ведомстве добавил, что ему пока неизвестно, пострадал ли кто-то из граждан.



Напомним, что в результате стрельбы в торговом центре несколько человек погибли и еще несколько получили ранения. Нападавшим оказался 14-летний подросток. Его быстро задержали.

🇹🇭Video of the shooter who for now killed 3 and injured 4 in a Thai shopping mall. The perpetrator was a 14-year-old student at a famous school in the Bang Rak area #พารากอน #Thailand #shooting pic.twitter.com/Y3fEKJ8pza

[Update] The suspected shooter at Siam Paragon has reportedly been arrested. Still no confirmation.



At least three people have been injured in the shooting, according to initial reports. One of them is a security guard, and they have been rushed to nearby hospitals.#Thailand… pic.twitter.com/6UCZaGnfPf