



Стрельба в школе Белграда: оппозиция готовит протесты

Одна из учениц школы Белграда, где в среду произошла смертельная стрельба, находится в критическом состоянии в больнице, еще двое раненых ребят были выписаны.



Об этом, как пишет Reuters, в субботу сообщило сербское телевидение.



Сербия находится в трауре после двух массовых расстрелов – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг, в результате которых погибли по восемь человек. Подозреваемые в обоих инцидентах находятся под стражей.



В субботу в Сербии похоронят четырех учеников и охранника, погибших во время стрельбы в школе, а также пятерых молодых людей, погибших во время другой стрельбы. Также продолжается третий день траура: флаги приспущены, на телевидении не показывают развлекательных программ.



Перед школой имени Владислава Рыбникара в Белграде, где произошла стрельба, третий день подряд возлагали цветы и зажигали свечи. Акции памяти состоялись и в других частях Сербии, а также соседних странах.



Оппозиционные партии, которые обвиняют правительство премьер-министра Сербии Аны Брнабич в неспособности предотвратить эти две стрельбы, призвали сторонников к участию в антиправительственном марше в воскресенье вечером в Белграде.



Напомним, после двух случаев стрельбы президент Сербии Александар Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия.

