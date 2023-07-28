



Стрельба в Сахнин: продлен арест подозреваемых

В пятницу, 28 июля, Окружной суд Хайфы продлил срок содержания под стражей троих подозреваемых во вчерашнем обстреле в Сахнин.



Их задержание продлено до воскресенья, 30 июля.



Напомним, что в результате атаки пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставлен 19-летний парень, 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое в возрасте 50 лет - легкие травмы.



Среди пострадавших оказался игрок "Бней Сахнин" 19-летний Набиль Хайек. Как выяснили СМИ, футболист зашел в магазин за покупками, когда ворвался мужчина с автоматическим оружием и открыл огонь. Хайек был введен в искусственную кому.



