Новости » Происшествия
Стрельба в Сахнин: продлен арест подозреваемых
28.07.2023 15:22 Алина Груднева

Стрельба в Сахнин: продлен арест подозреваемых

В пятницу, 28 июля, Окружной суд Хайфы продлил срок содержания под стражей троих подозреваемых во вчерашнем обстреле в Сахнин.

Их задержание продлено до воскресенья, 30 июля.

Напомним, что в результате атаки пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставлен 19-летний парень, 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое в возрасте 50 лет - легкие травмы.

Среди пострадавших оказался игрок "Бней Сахнин" 19-летний Набиль Хайек. Как выяснили СМИ, футболист зашел в магазин за покупками, когда ворвался мужчина с автоматическим оружием и открыл огонь. Хайек был введен в искусственную кому.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы