



Стрельба в ребенка в Рахате: арестованы трое братьев

Полиция арестовала троих братьев 7-летнего мальчика, получившего 31 августа огнестрельное ранение в живот в Рахате.



Задержанным примерно по 20 лет. Полиция подозревает их в стрельбе в жилых районах и незаконном хранении оружия.



"Полиция серьезно относится к инциденту и ожидает от семьи сотрудничества. Речь идет о незаконном владении и использовании оружия в жилом районе", - сказано в заявлении полиции.



В пятницу, 1 сентября, трое подозреваемых предстанут перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.



Напомним, накануне 7-летний мальчик получил огнестрельное ранение в живот, когда играл в своем дворе. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.