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Стрельба в ребенка в Рахате: арестованы трое братьев
01.09.2023 11:45 Алина Груднева

Стрельба в ребенка в Рахате: арестованы трое братьев

Полиция арестовала троих братьев 7-летнего мальчика, получившего 31 августа огнестрельное ранение в живот в Рахате.

Задержанным примерно по 20 лет. Полиция подозревает их в стрельбе в жилых районах и незаконном хранении оружия.

"Полиция серьезно относится к инциденту и ожидает от семьи сотрудничества. Речь идет о незаконном владении и использовании оружия в жилом районе", - сказано в заявлении полиции. 

В пятницу, 1 сентября, трое подозреваемых предстанут перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

Напомним, накануне 7-летний мальчик получил огнестрельное ранение в живот, когда играл в своем дворе. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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